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Okul duvarlarını şehit isimleriyle kapladılar

Giriş Tarihi: 19.3.2018
Okul duvarlarını şehit isimleriyle kapladılar
Ankara Atatürk Lisesi'nde öğretmen ve öğrenciler, okul duvarlarına Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 50 bin 618 askerin adını yazdıkları kâğıtları yapıştırdı. Projeyle ilgili bilgi veren resim öğretmeni Barçın Gümüş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü öncesinde, "Unutma Diye" adlı projeyle Çanakkale şehitlerinin isimlerini hatırlatma kâğıtlarına yazdıklarını söyledi. İnternette araştırma yaparken Çanakkale Savaşı şehitlerinin isimlerinin olduğu listelere ulaştığını belirten Gümüş, "Her bir şehidin ismini hatırlatma kâğıtları üzerine yazarak okulumuzun duvarlarına yerleştirelim ki tüm öğrencilerimiz hepsinin kıymetini anlasın istedim" diye konuştu. Projeyle, Çanakkale Savaşı'nda şehit olan 50 bin 618 Mehmetçiğin ismi, iki aylık bir çalışmayla 450 öğrenci tarafından teker teker hatırlatma kâğıtlarına yazıldı.
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Okul duvarlarını şehit isimleriyle kapladılar
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