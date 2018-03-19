Siteler esnafına ‘birlik’ çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ilçe ziyaretleri geleneğini bu hafta da bozmadı. İç Anadolu Bölgesi'nin "mobilya başkenti" Siteler'i ziyaret eden Başkan Tuna'yı esnaf bağrına bastı. Başkan Tuna'ya ilçe ziyaretinde Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Altındağ AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Karaca ile Siteler esnafı temsilcileri eşlik etti.Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkârları Odası'nda da esnaf temsilcileriyle bir araya gelen Tuna, Siteler esnafının sorunlarını dinleyerek şunları söyledi: "Siteler esnafı akıllı, zeki ve çalışkan ama bir araya gelmekte sıkıntı yaşıyor. Herkes kendi imkânlarını ortaya koyarsa, birlikte hareket edilirse sorunları çok daha kolay çözeriz" mesajı verdi. Vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini de geri çevirmeyen Tuna, mobilya imalathanelerinde çalışan işçileri de unutmadı. Tuna'yı karşılarında gören çalışanlar da şaşkınlıklarını gizleyemedi.