Türkmen kadınlar kimlik istiyor

BUGÜN NELER OLDU

MUSUL'DADEAŞ ile mücadelede kocaları ve evlatları şehit olan iki kız kardeş geriye kalan 7 çocukla önce Suriye'ye ardından Türkiye'ye sığındı. Irak Türkmeni Büşra Salih ve kız kardeşi Rene Salih kimlik istiyor. 7 çocukla bilmedikleri bir ülkede 3 aydır kimliksiz yaşayan kadınlar kimlik olmadan yardım alamadıklarını çocukları hastane ve okula götürmediklerini söyledi.Hayırseverler ve komşuların yardımıyla Keçiören'de bir binaya yerleşen iki talihsiz kız kardeş 7 çocukla yaşam mücadelesi veriyor. Kimisi 2ve 12 yaş aralığında toplam 7 çocuğu olan iki kız kardeş eşlerini Irak'ta DEAŞ'la mücadelede şehit verdi. 12 yaşındaki Muhammed Ali Ankara'ya gelince bir berber dükkânında çıraklığa başladı evin tüm yükünü omuzlayan Muhammed Ali günlük 10-15 lira para kazanarak 9 kişilik ailesine bakmaya çalışıyor…Genç yaşta dul kalan ve zor şartlarda yaşayan Iraklı Türkmen Büşra Saleh(30), "Irak'ta durumumuz çok iyiydi evimiz arabamız vardı çocuklarım ve eşimle çok mutluydum. Terör eşimi ve 5 aylık kızımı elimden aldı… Allah bize yardım eden herkesten razı olsun. Başımızı sokacak bir ev buldular kiramızı ödüyorlar ama kimliksiz bir şey yapamıyoruz" dedi. İki kadın, çocukları hastalanınca ne hastaneye götürebiliyorlar ne de kimlik olmadığından eğitim hakkından faydalanıyorlar…