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‘Vay sen misin ben olan?’ Yenimahalle’de

Giriş Tarihi: 19.3.2018
‘Vay sen misin ben olan?’ Yenimahalle’de
Yenimahalle Belediyesi'nin düzenlediği ücretsiz tiyatro akşamlarında komedi fırtınası esti. İstanbul Meydan sahnesinin "Vay sen misin ben olan?" isimli iki perdelik komedi oyunu, Yenimahallelileri kahkahaya boğdu. Ömer Pınar'ın yazdığı oyunda mutlulukla mutsuzluğun, vefa ile hayırsızlığın, dürüstlükle sahtekarlığın arasında ki ince çizgi gözler önüne serildi. Yenimahalleli tiyatro severlerin salonu hınca hınç doldurdu. Oyunda, bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceği, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olabileceği, iki farklı evlilik üzerinden mizahi bir dille anlatıldı.
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‘Vay sen misin ben olan?’ Yenimahalle’de
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