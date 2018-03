‘C’ plakaya yoğun talep

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, 6 Kasım'da göreve geldiği günden beri her gün başkentlilerle istişare toplantıları yaparak sorunları dinliyor. Eğitimcileri ve velilerle yaptığı toplantıda servislerin yetersiz olduğu yönünde şikâyetler alan Başkan Mustafa Tuna, sayının artırılması için talimat vermişti. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi Alt Komisyonu (UKOME) başkentte 500 adet 'C' plakanın satışı için karar alarak ilk etapta 150 plakanın satışa sunulacağını duyurdu.Alınan karara tepki gösteren servisçiler başkentte 7 bin 200 adet 'C' plakalı servis bulunduğu belirterek ihtiyaç olmadığını açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yapan servisçilere yönelik açıklamada bulunan Başkan Tuna, "Ben velilerle ve eğitimcilerle konuştuğumda servislerin yetersiz olduğu yönünde talepler geliyordu. Bazı okullarda öğrencileri götürebilmek için 2-3 tur atıldığı ifade edildi. Biz de bu sorunu ortadan kaldırmak için servislere ilave yapalım dedik ve 500 tane 'C' plaka satışı için yetki aldık. Bunlardan zaten 150 tanesini satışa çıkacağız. Çeşitli nedenlerle plakası iptal edilen 114 tane kadar servis vardı. Bunlar onların yerlerini dolduracak. Biz bu kararla velilerin ve eğitimcilerin isteğini yerine getirmiş oluyoruz. İhalede bu 150 plakayı alan olmazsa demek ki ihtiyacın olmadığı anlaşılır" açıklamalarında bulunmuştu.Büyükşehir ile servisçiler arasında tartışmaya neden olan 'C' plaka satışına kaç kişinin başvuracağı merak konusu olmuştu. Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na gerçekleştirilen başvurular geçtiğimiz hafta cuma günü itibari ile son buldu. 400 bin TL üzerinden açık arttırma usulü ile satışa çıkacak olan 150 plaka için 350 başvurunun yapıldığı öğrenildi. Yoğun talebin geldiği servis plakaları ile ilgili ihalenin 4 Nisan'da gerçekleştirileceği ifade edildi. Açık arttırma ihalede plakaların tamamının satılması öngörülüyor.Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın daha önce duyurduğu ve Büyükşehir Belediye Meclisi'nde onaylanan, Büyükşehir otoparklarında "1" TL ücret uygulaması hayata geçirildi. Zabıta ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm otoparklarda tarife değişikliğine ilişkin bilgilendirme pankartları asıldı. Buna göre; Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12.03.2018 tarih ve 332 no'lu kararı uyarınca otopark tarifesi artık; "0 - 1" saat ücretsiz, "1 - 24" saat 1 TL olarak uygulanacak.