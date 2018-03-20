Emekliler Çanakkale zaferini kutladı

BUGÜN NELER OLDU

Etimesgut Belediyesi Eryaman Emekliler Konağı sakinleri, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıldönümünü şiirlerle, şarkı ve türkülerle kutladılar. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel de emeklilerin coşkusuna ortak oldu. Emekliler, önce Çanakkale Zaferini anlatan şiirler okudular, daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla kahramanlık türküleri seslendirdiler. Başkan Demirel de emeklilerle sohbet ederek belediye hizmet ve yatırımlarını anlattı. Yaşam, eğitim, kültür, sanat, spor merkezleri, park ve yeşil alanlarıyla Etimesgut'u Ankara'nın en çağdaş ilçesi haline getirdiklerini belirtti. Demirel, "Birçok tesisi sizlerin kullanımına sunduk. Aralarında Ahi Elvan, Güzelkent, Engelsiz Yaşam Merkezi, ahilerin türbe ve anıt mezarları, spor tesisleri, parklar ve hatıra ormanlarının yer aldığı birçok tesisi 12 Mayıs'ta hizmete açacağız. Yaptığımız her bir tesis sizlerin yaşam kalitesini artırmakta, ilçemizin modern yapısına katkı sağlamaktadır" dedi. Demirel, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi rahmetle yad etti.