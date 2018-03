Feci kazada bir aile parçalandı

F

Çankırı'dan Ankara istikametine giden Hasan Uslu (53) yönetimindeki 06 AC6727 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sinan Ç. (31) idaresindeki bir firmaya ait 06 DJ 9343 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Hasan Uslu'nun otomobili, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak takla attı. Uslu ailesinden geriye hurda yığınına dönen araç, hatıra fotoğrafları ve acılı iki oğlu kaldı.Kaza Çubuk - Ankara Yolu Güldarpı Mevkiinde meydana geldi. Kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. İtfaiye yardımıyla sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü Hasan Uslu, eşi Şerife (53) ve kızı Büşra Uslu'nun (20) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğulları Ahmet Can (22) ve Mevlüt Can Uslu (14) ise ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hafta sonu nedeniyle izinlerini memleketlerinde geçiren Uslu Ailesi dönüş yolunda geçirdiği feci kazada parçalandı. Ankara'da bir pasajda çaycılık yaparak ailesinin geçimini sağlayan Hasan Uslu'nun eşine ve ailesine olan bağlılığının herkes tarafından bilindiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Büşra Uslu'nun da bu yaz düğününün olacağı ortaya çıktı.ecikazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri dün ikindi namazına müteakip Çankırı Atkaracalar ilçesine bağlı Çama Budak Pınar köyünde defnedildi. Kazada yaralanan Mevlüt Can Uslu (14) ve Ahmet Can'ın (22) Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, ticari araç sürücüsü Sinan Ç.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor