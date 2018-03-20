Mehmetçiğe bir TIR dolusu un

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ŞEREFLİKOÇHİSAR Kaymakamlığı'nın ve ilçede faaliyet gösteren odaların bütçeleriyle alınan sıfır kilometre pikap marka araç ile İmam Hatip Mezunları Derneği tarafından hazırlanan bir TIR dolusu un, Zeytin Dalı Operasyonunda görev yapan askerlere, düzenlenen törenle gönderildi.Afrin'in Türk Ordusu'nca kontrol altına alınmasına ilişkin gurur duyduklarını ifade eden Kaymakam Sedat Yıldırım, "İlçe Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığımız, Ağaç ve Madeni İşleri Başkanlığı, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanlığı, Esnaf Kefalet Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Kızılay Şubesi, Şoförler Odası, Ticaret Odası ve Ziraat Odası ile birlikte sınır ötesinde Zeytin Dalı Operasyonu yapan Mehmetçiğimiz orada kullanmaları için bir araç aldık kendi bütçelerimizle" dedi.