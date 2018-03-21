Binalar 3 katı geçmeyecek

Başkent Ankara'nın kalbi Kızılay'da bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi geçmişin izleri, asırlık ağaçları korunarak yeniden inşa ediliyor. Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Emlak Konut tarafından gerçekleştirilecek projeyle simgesel değeri olan Saraçoğlu Mahallesi özgün dokusuyla yaşam bulacak. Geçmişine uygun olarak geleneksel Türk evi temasıyla hazırlanan projeyle, Saraçoğlu Mahallesi'nin yediden yetmişe Ankaralıların sosyal ihtiyaçlarına yanıt veren, bölge esnafıyla bütünleşen bir cazibe merkezi haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Binaların yüksekliği 3 katı geçmeyecek. Türkiye'nin ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu Mahallesi, Emlak Konut GYO'nun geliştirdiği projeyle eski görkemine kavuşacak. Bakanlar Kurulu kararıyla dönüşümüne karar verilen Saraçoğlu Mahallesi'ndeki proje Maliye, Çevre ve Şehircilik, Kültür Bakanlığı ile Emlak Konut işbirliğiyle hayata geçiriliyor. Geleneksel Türk evi kurgusuyla 1940'lı yıllarda Emlak Bankası tarafından kamu çalışanları için yapılan ve Cumhuriyet'in ilk toplu konut uygulaması olan bu mahalle 121 bin metrekarelik alana yayılıyor. Yemyeşil dokusuyla ön plana çıkan mahalledeki çınar ve kestane ağaçları korunacak, tarihi dokusunu oluşturan tescilli yapılar korunarak, milli mimarlık anlayışı ön plana çıkacak. Yarım asrı aşan ağaçlar korunarak gelecek nesillere taşınacak. Emlak Konut, projeyi geçmişine uygun olarak Türk evi teması ile yansıtacak şekilde projelendirilmiş durumda. Geçmişin izleri, mevcut yapıları, ağaçlar korunarak ekolojik, ekonomik e sürdürülebilirlik çerçevesinde bir proje uygulanacak.

PROJENİN AYRINTILARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirilen projenin ayrıntıları dün düzenlenen kapsamlı bir toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum katıldı.

YENİ BİR YAŞAM MERKEZİ ORTAYA ÇIKIYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ankara'nın yeni bir yaşam merkezinin ortaya çıkacağını belirterek, "Bütün binaların, Cumhuriyet dönemi eserlerinin korunduğu, etraftaki ağaçların anıt ağaç olarak tescillendiği, herhangi birisine hiç zarar vermeden korunabildiği bir projeyle karşı karşıyayız" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ankara için örnek bir proje olan Saraçoğlu projesinin sahiplenilmesi çağrısı yaptı.

SAKARYA'YA RAKİP OLACAK

Maliye Bakanı Ağbal, bir yıldır titiz bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Burası SİT alanı, korunarak geleceğe taşınacak. Tek bir tuğlası yerinden kalkmayacak. Yeşil alanları ve ağaçları korunacak. Vatandaşlarımız için 24 saat canlı yaşayan Saraçoğlu Mahallesi'ni birlikte inşa edeceğiz" dedi. Bölgede 435 lojmanın yanı sıra 250 adet de tescilli anıt ağaç bulunduğunu hatırlatan Ağbal, "Cumhuriyet tarihine tanıklık etmiş bir alan. Sakarya'ya rakip olarak Saraçoğlu da geliyor" diye konuştu.

MÜZE YAPILACAK, DOLMUŞLAR YER ALTINA İNECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna da projenin Ankara'ya değer katacağını söyledi. Tuna, Keçiören metrosunun Kızılay'a gelmesi, Güvenpark'taki metro istasyonun inşaatı ve dolmuş duraklarının yer altına alınması çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Güvenpark'ı ve Saraçoğlu'nu bir bütün olarak gördüklerini kuvvet komutanlıkları ve Genelkurmay Başkanlığı'nın Zırhlı Birliklere taşınmasının ardından bu bölgede müze yapılabileceğini söyledi. Tuna, "Bu bölgedeki taşınmalardan sonra eğer hükümetimiz uygun görürse o alanların, kuvvet komutanlıklarının ve Genelkurmayın müze olarak, yaya yollarının açılarak, şehrin merkezinde daha güzel bir durumu inşallah hep birlikte gerçekleştiririz" şeklinde konuştu.

ÇOK KATLI BİNAYA İZİN

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de, her binanın, ağacın korunmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Çok katlı yapılar olacağı endişesi vardı. Milli mimari örnek alınarak Kızılay eski canlı günlerine kavuşacak" açıklamasını yaptı.