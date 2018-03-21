Esertepe’de araç kundaklama iddiası

Ankara'da park halindeki otomobil alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alınan yangının kundaklama sonucu çıktığı iddia edildi. Olay, gece yarısı Keçiören Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 276. Sokak üzerinde park halinde olan Serkan Ç.'ye ait 06 ZYG 89 plakalı otomobil, bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın, diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alındı. Aracı kimliği belirlenemeyen şahısların ateşe verdiği iddia edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU