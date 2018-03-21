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İlk Çeyrek Raporu

ÇAĞATAY ATEŞSOY Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018
İlk Çeyrek Raporu

Genç sanatçılar "İlk Çeyrek Raporu" ile Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde. Yaşamlarının ilk yirmi beş yıllarını geride bırakmış genç sanatçıların saptamalarını, odak noktalarına aldıklarını ve gelecek düşlerini izleyenlerle paylaşmalarını barındıran sergi 16 Mart tarihi itibariyle sanatseverlerle buluştu. Genç sanatçıların dünyayı nasıl okuduklarını, geleceği nasıl bir perspektiften gördüğünü anlatan sergi, geleceğimizi omuzlayacak gençlerle bir iletişim aracı oluyor. Sergi 30 Mart tarihine kadar Çağdaş Sanatlar Merkezi Osman Hamdi Bey Sergi Salonu'nda görülebilir.

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İlk Çeyrek Raporu
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