Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çiğdem’de fidan toprakla buluştu

Çiğdem’de fidan toprakla buluştu

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Çiğdem’de fidan toprakla buluştu
Çiğdemim Derneği tarafından 'nde boş durumda bulunan ve başka amaçlarla kullanılan bir alan ağaçlandırıldı. Mahallenin girişinde bulunan ve parsel artığı olan alan düzeltildikten sonra bir komşu tarafından temin edilen fidanlar komşularla birlikte alana dikildi. Çiğdemim Derneği mahalledeki kaldırımlara ve atıl durumda bulunan alanlara bugüne kadar binin üzerinde ağaç dikerek bakımlarını yapıyor. Dernek Başkanı Fatih Fethi Aksoy komşuların kendi diktiği ağaçları sahiplendiklerini ve bakımlarını da yaptıklarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Çiğdem’de fidan toprakla buluştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN