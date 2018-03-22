Çiğdem’de fidan toprakla buluştu

Çiğdemim Derneği tarafından Çiğdem Mahallesi
'nde boş durumda bulunan ve başka amaçlarla kullanılan bir alan ağaçlandırıldı. Mahallenin girişinde bulunan ve parsel artığı olan alan düzeltildikten sonra bir komşu tarafından temin edilen fidanlar komşularla birlikte alana dikildi. Çiğdemim Derneği mahalledeki kaldırımlara ve atıl durumda bulunan alanlara bugüne kadar binin üzerinde ağaç dikerek bakımlarını yapıyor. Dernek Başkanı Fatih Fethi Aksoy komşuların kendi diktiği ağaçları sahiplendiklerini ve bakımlarını da yaptıklarını söyledi.