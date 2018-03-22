Dış ilçelerle ortak akıl

Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın talimatı ile Büyükşehir'in dış ilçelerde yürüttüğü projelerin koordinasyonunu ilçe belediyeleri yürütecek. Büyükşehir Belediyesi, dış ilçelerde hayata geçirdiği park, köy konağı ve çeşitli inşaatların finansmanını sağlarken projenin denetimini de ilçe belediyelere bıraktı. Karar bu ay ki Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle alındı. Karar doğrultusunda Güdül, Kızılcahamam Akyurt, Beypazarı, Kalecik, Nallıhan, Ayaş, Şereflikoçhisar, Kahramankazan, Elmadağ, , Çubuk, Evren, Haymana, Bala ve Çamlıdere belediye başkanlıklarıyla protokol imzalanmaya başlandı.