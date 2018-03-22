Gurur gecesi

Konarski
ve Kurek'in
kenarlardan smaçlarıyla
oyuna hızlı başlayan Ziraat Bankası
, ilk teknik
molaya 8-5
önde girdi.
Sonrasında Maar
ile hücumda etkili
olan İtalyan
temsilcisi Calzedonia Verona
, ikinci teknik molayı 16-14
önde geçerken, ilk seti de 25-20
kazanmayı bildi. İkinci sete iyi başlayan İtalyan
temsilcisi, 9-3'lük
bir skor avantajını eline geçirdi.
Oyunda Ziraat Bankası
çıkışlar
yakalasa da Maar'ın
önderliğindeki Calzedonia
, ikinci teknik molaya 16-12
önde girdi. Calzedonia'nın
etkili hücumları karşısında iyi
savunma yapamayan Ziraat Bankası
seti 25-20
yenik tamamladı: 0-2
. Ziraat Bankası
, üçüncü
sette iyi bir oyun ortaya koydu
ve 8-1'lik
üstünlük sağladı. Ziraat Bankası
, ikinci teknik molayı 16-14
önde kapattıktan sonra sette kontrolü
yeniden ele geçirdi. Antonov
ve Vahit Emre Savaş'ın
öne çıktığı seti Ziraat Bankası
, 25-20
ile 3'üncü
seti
kazandı: 1-2
. İKİNCİ KULÜP OLDU
Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankası
, ilk teknik molayı 8-6
önde geçti ancak sonrasında Mengozzi
ile iyi savunma yapan ve üst üste sayılar elde eden Calzedonia Verona
, 11-9'luk
üstünlüğü yakaladı. Ziraat Bankası
, ikinci teknik molayı 16-14
önde tamamlayan İtalyan temsilcisi karşısında skoru eşitledi: 23-23
. Maçın son bölümünde iyi blok yapan ve ortadan sayılar üreten Ziraat Bankası
, seti 26-24
kazandı:2-2
. Tie-break setini 15-11
kazanan Calzedonia Verona
, rövanş karşılaşmasından 3-2
galip ayrıldı. İtalya'da
oynanan ilk maçı 3-1
kazanan Ziraat Bankası
, Halkbank'ın
ardından Erkekler CEV Kupası'nda
adını finale yazdıran ikinci Türk
kulübü oldu. RAKİP RUS BELOGORİE Ziraat
Bankası Erkek Voleybol Takımı'nın, CEV Kupası
finalindeki rakibi Rusya
'nın Belogorie ekibi oldu. Belogorie, yarı final rövanş maçında Asseco Resovia
ile Polonya'da karşılaştı. İlk karşılaşmada olduğu gibi Polonya temsilcisini yine 3-0 yenen Belogorie, finalde Ziraat Bankası
ile eşleşti. Final maçları, 3 ve 10 Nisan tarihlerinde oynanacak. BİZİM RÜYAMIZDI
ZİRAAT Bankası'nın başantrenörü Joshko Milenkoski, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, bizim rüyamızdı" dedi. Kupada zorlu bir yolculuğun sonunda finale çıkmaya hak kazandıklarını belirten Milenkoski, "İtalya'daki ilk maç daha rahat geçti. Buradaki maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü son şanslarıydı, saldıracaklardı ama buna karşı koyabildik. 2-0 geriye düştükten sonra herkes altın seti oynayacağımızı düşündü. Ancak bırakmadık, vazgeçmedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, bizim rüyamızdı. Çok mutluyuz" diye konuştu.