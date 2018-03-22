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Gurur gecesi

Erkek Voleybol Takımı, yarı final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Calzedonia’ya 3-2 yenilmesine rağmen finale yükseldi

Giriş Tarihi: 22.3.2018
Gurur gecesi
Konarski ve Kurek'in kenarlardan smaçlarıyla oyuna hızlı başlayan Ziraat Bankası, ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Sonrasında Maar ile hücumda etkili olan İtalyan temsilcisi Calzedonia Verona, ikinci teknik molayı 16-14 önde geçerken, ilk seti de 25-20 kazanmayı bildi. İkinci sete iyi başlayan İtalyan temsilcisi, 9-3'lük bir skor avantajını eline geçirdi. Oyunda Ziraat Bankası çıkışlar yakalasa da Maar'ın önderliğindeki Calzedonia, ikinci teknik molaya 16-12 önde girdi. Calzedonia'nın etkili hücumları karşısında iyi savunma yapamayan Ziraat Bankası seti 25-20 yenik tamamladı: 0-2. Ziraat Bankası, üçüncü sette iyi bir oyun ortaya koydu ve 8-1'lik üstünlük sağladı. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde kapattıktan sonra sette kontrolü yeniden ele geçirdi. Antonov ve Vahit Emre Savaş'ın öne çıktığı seti Ziraat Bankası, 25-20 ile 3'üncü seti kazandı: 1-2.

İKİNCİ KULÜP OLDU
Karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü sette Ziraat Bankası, ilk teknik molayı 8-6 önde geçti ancak sonrasında Mengozzi ile iyi savunma yapan ve üst üste sayılar elde eden Calzedonia Verona, 11-9'luk üstünlüğü yakaladı. Ziraat Bankası, ikinci teknik molayı 16-14 önde tamamlayan İtalyan temsilcisi karşısında skoru eşitledi: 23-23. Maçın son bölümünde iyi blok yapan ve ortadan sayılar üreten Ziraat Bankası, seti 26-24 kazandı:2-2. Tie-break setini 15-11 kazanan Calzedonia Verona, rövanş karşılaşmasından 3-2 galip ayrıldı. İtalya'da oynanan ilk maçı 3-1 kazanan Ziraat Bankası, Halkbank'ın ardından Erkekler CEV Kupası'nda adını finale yazdıran ikinci Türk kulübü oldu.

RAKİP RUS BELOGORİE
Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı'nın, finalindeki rakibi 'nın Belogorie ekibi oldu. Belogorie, yarı final rövanş maçında ile Polonya'da karşılaştı. İlk karşılaşmada olduğu gibi Polonya temsilcisini yine 3-0 yenen Belogorie, finalde ile eşleşti. Final maçları, 3 ve 10 Nisan tarihlerinde oynanacak.

BİZİM RÜYAMIZDI
ZİRAAT Bankası'nın başantrenörü Joshko Milenkoski, "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, bizim rüyamızdı" dedi. Kupada zorlu bir yolculuğun sonunda finale çıkmaya hak kazandıklarını belirten Milenkoski, "İtalya'daki ilk maç daha rahat geçti. Buradaki maçın zorlu geçeceğini biliyorduk. Çünkü son şanslarıydı, saldıracaklardı ama buna karşı koyabildik. 2-0 geriye düştükten sonra herkes altın seti oynayacağımızı düşündü. Ancak bırakmadık, vazgeçmedik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu, bizim rüyamızdı. Çok mutluyuz" diye konuştu.
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