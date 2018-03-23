Ankara Büyükşehir yaşlıları unutmadı

Yılın her günü sunduğu hizmetlerle yaşlı vatandaşları el üstünde tutan Büyükşehir Belediyesi, 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler de düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı "Yaşlılara Hizmet Merkezi" çeşitli programlara ev sahipliği yaparken, ilk olarak yaşlı üyelerle birlikte Anıtkabir ziyaret edildi. Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan 40 üye, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra Anıtkabir Müzesi'ni de ilgiyle gezdi. Bir sonraki durak Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program oldu.

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