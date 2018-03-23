Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Ankara Büyükşehir yaşlıları unutmadı

Ankara Büyükşehir yaşlıları unutmadı

Giriş Tarihi: 23.3.2018
Ankara Büyükşehir yaşlıları unutmadı

Yılın her günü sunduğu hizmetlerle yaşlı vatandaşları el üstünde tutan Büyükşehir Belediyesi, 18 - 24 Mart Yaşlılar Haftası dolayısıyla birbirinden renkli etkinlikler de düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı "Yaşlılara Hizmet Merkezi" çeşitli programlara ev sahipliği yaparken, ilk olarak yaşlı üyelerle birlikte Anıtkabir ziyaret edildi. Anıtkabir'de saygı duruşunda bulunan 40 üye, mozoleye çelenk bıraktıktan sonra 'ni de ilgiyle gezdi. Bir sonraki durak Gençlik Parkı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankara Büyükşehir yaşlıları unutmadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN