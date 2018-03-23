Lastiği kestiler aracı soydular

Yenimahalle OSTİM'deki ATM'lere para transferi yapan bir firmaya ait 34 FH 9586 plakalı para nakil aracı, 100. Yıl Bulvarı'nda seyir halindeyken, lastiğinin patlaması nedeniyle yol kenarına park etti. Aracın tekerleğini değiştirmek isteyen güvenlik görevlileri Ç.K. ve H.Ç, stepne lastiğini çıkarmak için kapıları açtığı sırada henüz kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce etkisiz hale getirildi. Aracın ön koltuğunda bulunan çantadaki yaklaşık 50 bin lirayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek, kaçtı. Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek, araçta ve çevresinde inceleme yaptı. Görevlilerin ifadesine de başvuran polis, soygunu yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların, para nakil aracının lastiğini bıçakla kestikleri öğrenildi.

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