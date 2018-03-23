Şehit aileleri Çamlıdere’yi gezdi

Pursaklar Belediyesi kültür gezileri kapsamında ilçedeki şehit aileleri ile gazilere Kızılcahamam ve Çamlıdere'yi gezdirdi. Kızılcahamam ve Çamlıdere'yi gezen şehit yakınları ile gaziler keyifli bir gün geçirdi. Vatandaşlara gittikleri yerde hem Pursaklar Belediyesi'nin hem de Kızılcahamam Belediyesi'nin ikramları oldu. Rehber eşliğinde iki ilçeyi gezen şehit yakınları ve gaziler Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e sunduğu hizmet ve imkanlardan dolayı teşekkür etti. Her yıl binlerce kişinin kayıt yaptırdığı ve kura ile belirlendiği şehir dışı kültür gezileri Nisan 2018'de tekrar başlayacak. Gezilerin duyurusu belediyenin internet sitesinden bildirilercek.

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