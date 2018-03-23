Tıp Bayramı’nı kutladılar

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Genel Merkezi'nde zihinsel engelli öğrenciler Tıp Bayramını kutladı. ZİÇEV Genel Merkezi'nde törenle kendilerine sembolik olarak tıp fakültesi diploması verilen zihinsel engelli öğrenciler, hipokrat yemini ederek, kep attılar. ZİÇEV'in düzenlediği törene, Gölbaşı Kaymakam'ı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç, Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürü İmdat Gökmen ve ilçe kurum müdürleri ile öğrenci aileleri katıldı. ZİÇEV öğrencilerine sembolik olarak hazırlanan Tıp Fakültesi diplomalarını Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan ve Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay takdim etti. 'ZİÇEV'li çocukların başarı öykülerini anlatan Karakoç, "Çocuklarımızın başarılarına şahit oldunuz. Herkes bunu kabul etsin ki zihinsel engellilik bir özelliktir. Ayrıca onlara kişiliklerini kazandırmak bizim görevimizdir. Eğitilerek bu çocukların pek çok işleri başarabileceğine inanmış kişileriz biz ve bunu da ispatlıyoruz" dedi.

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