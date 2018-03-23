Zoru denedi, canından oldu

TURGUT Özal Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Tarık Pekyürek'e (34), o sırada bulvar üzerinde Siteler istikametinde seyreden Ekrem K. idaresindeki 06 HE 0207 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya kanlar içinde yerde kalırken, ön kısmı hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede durumunun kritik olduğu anlaşılan Tarık Pekyürek ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı. Yaralanan araç sürücüsü de hastaneye kaldırılırken Pekyürek'in karşıya geçmeye çalıştığı noktanın hemen yakınında üst geçit olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU