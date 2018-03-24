Bakan Canikli’den gazilere ziyaret

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret ederek, gazilerin Regaip Kandili'ni kutladı. Gazilerle sohbet eden ve onların sorunlarını dinleyen Canikli, gazilere ve şehit yakınlarına en iyi şekilde muamele etmek ve bütün sorunlarını en iyi şekilde çözmek için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Şehit yakınlarına ve gazilerine gereken hassasiyeti göstermeyen toplumların ileriye gitme şansının olmadığını vurgulayan Canikli, insanlar özgürce dolaşabiliyor, gezebiliyor, okullarına, işlerine gidebiliyor, hayatlarını bu topraklarda sürdürebiliyorsa, bunun gaziler ve şehitler sayesinde olduğunu belirtti.

BUGÜN NELER OLDU