Camiler dolup taştı

Üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nde, Ankaralılar ibadet etmek için camilere akın etti. Büyük küçük, yaşlı genç her yaştan insanın buluştuğu bu mübarek günde, eller dua için açıldı. Ankaralılar Regaip Kandili'nde başta Melike Hatun Camisi, Millet Camisi, Hacı Bayram-ı Veli Camisi ve Kocatepe Camisi olmak üzere Ankara'nın büyük camilerine ilgi gösterdi. Camilere gelen vatandaşlar duydukları mutluluğu belirterek herkesin Regaip Kandili'nin mübarek olmasını, Allah'tan nice kandiller yaşatmasını istediklerini ve Türkiye'deki terör ortamının bir an önce son bulmasını diledi. Camilerde ibadet eden vatandaşlara lokum Kandil simidi ikram edildi.

BEYPAZARI'NDA 'FİŞEK BAYRAMI'

Beypazarı'nda yaklaşık 170 yıl öncesine dayanan gelenek kapsamında, üç ayların başlangıcı ve Regaip Kandili akşamı "Fişek Bayramı" olarak kutlandı. Sokakları gül kokularının sardığı, kabir ziyaretlerinin yapılıp Mevlid-i Şerif'lerin okutulduğu Beypazarı, her yıl Regaip Kandili akşamı havanın kararmasıyla birlikte çoluk çocuk, genç yaşlı herkes poşetlere ve ceplerine doldurdukları torpil, maytap, trakkal, füze ve diğer patlayıcı maddelerle sokak gezerek kandili coşkuyla kutladı. Diğer yandan kutlamalarda yaşanan kaza herkesi üzdü. 20 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanarak, hastaneye kaldırıldı. Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'da, geleneksel olarak düzenlenen, halk arasında 'Fişek Bayramı' olarak bilinen etkinlikte havai fişek, maytap ve torpille Regaip Kandili kutlandı. Kandili patlayıcılarla kutlayan 20 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, dün akşam saatlerinde, Beypazarı Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürülüp tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.