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‘Giselle’ balesi 10 yıl aradan sonra başkentte

Giriş Tarihi: 24.3.2018
‘Giselle’ balesi 10 yıl aradan sonra başkentte

ROMANTİK balenin başyapıtlarından "Giselle", 10 yıl sonra ve Balesi'nce (ADOB) sahneye konuldu. ADOB sanatçısı tarafından sahneye konulan Giselle, bugün saat 20.00'de 'nde prömiyer yapacak. Bir dünya klasiği olan eserin ödüllü dekor tasarımını , kostüm tasarımını , ışık tasarımını da Fuat Gök üstleniyor. İki perdelik yapıtın koreografisi Jean Coralli ile Jules Perrot'un imzasını taşıyor. Balede dönüşümlü olarak Giselle'i Özge Başaran, Mine İzgi, Sultan Menteşe, Albrecht'i ise Eren Keleş, İlhan Durgut ve Berkay Saraçoğlu canlandırıyor. Myrtha rolünü Özge Onat, Cansın İravul, Gizem Tuncel, Hilarion'u ise Emre Güler, Uluç Aytan, David Khozashvili üstleniyor. Adolphe Adam'ın en tanınmış balesi olan, ilk defa 1841 yılında oynanan Giselle'de dans etmeyi çok seven, çocuksu, kırılgan bir köylü kızı olan Giselle'in kılık değiştirip Loys olarak kendini tanıtan ve aslında bir kont olan Albrecht'le trajik aşk hikâyesi konu ediliyor.

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‘Giselle’ balesi 10 yıl aradan sonra başkentte
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