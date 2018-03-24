Kumarbazlar çadırda avlandı

Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün başarılı operasyonu ile kandil gecesini bahane bilerek kumar oynatmak isteyen kumarbazlar yakalandı. Kumar oynamak için Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Küme Evleri Hobi Bahçeleri mevkisinde bir bahçeye çadır kuran kumarbazlar anısızın suçüstü yakalandı.



TAKİBE ALINMIŞLARDI

?Regaip Kandili nedeniyle polislerin baskın yapma ihtimalinin olmadığını düşünerek bahçedeki çadırı kumarhaneye çeviren şahıslar gafil avlandı. Vatandaşların huzuru için 7/24 yürüttüğü çalışmalarına devam eden Ankara polisi, bahçede kumar oynatıldığı ihbarını alır almaz bir süredir takip ettikleri 24 yaşındaki Cahit Burak A., ile birlikte kumar oynayan şahıslara baskın düzenledi.

20 MASA KURMUŞLAR

?Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Küme Evleri Hobi Bahçeleri mevkisinde bir bahçeye kurulan çadırda kumar oynatıldığını tespit ederek operasyon düzenledi. Ekipler, 20 masa ve 80 sandalyenin bulunduğu çadırda kumar oynattığı iddia edilen Cahit Burak A. ile kumar oynadıkları öne sürülen 32 kişiyi gözaltına aldı.

"KANDİL GÜNÜ BASKIN MI OLUR"

?Baskında bir tombala makinesi ile 125 tombala kartı, oyun pulları ve topları ile 70 bin lira ele geçiren ekipler, kumar oynamaktan idari işlem yaptıkları 32 kişiye para cezası uyguladı. Cahit Burak A. hakkında ise kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı. Hobi bahçesine kurulan çadırda ilk günleri olan kumarbazların baskın sırasında polislere 'Kandil günü baskın yapabileceğinizi düşünemezdik. Kandil günü baskın mı olurmuş' dedikleri öğrenildi.