Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Pursaklar’a üç madalya

Pursaklar’a üç madalya

Giriş Tarihi: 24.3.2018
Pursaklar’a üç madalya

Antalya'da düzenlenen Budokaido Kyokushın Ashıhara Bay Bayan Türkiye Şampiyonasında Pursaklar Belediyesi sporcuları Aslı Delibal ve 3 madalya kazandı. 700'ün üzerinde sporcunun katıldığı müsabakalarda gösterdikleri üstün performansla Pursaklar Belediyesi'ni başarıyla temsil eden sporcular iki birincilik ve bir de üçüncülük elde etti. Budokaido Kyokushın Kata ve yarışmalarında iki kez 1'incilik elde eden Aslı Delibal ve Kumute 3'üncüsü olan Ali Şener müsabakaya damga vurdu. Aslı Delibal 60 kiloda 1'inci olurken, Ali Şener 85 kiloda 3'üncü oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Pursaklar’a üç madalya
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN