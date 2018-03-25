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Başkan Ak, Keçiören’i adım adım geziyor

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Başkan Ak, Keçiören’i adım adım geziyor

Keçiören'i adım adım gezen Belediye Başkanı , ni ziyaretinde "Rabbim tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onlar bizim huzur ve güvenliğimiz için görev yapıyorlar" dedi. Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, göreve geldiği günden bu yana cuma günü farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları'nı ara vermeden sürdürüyor. Cuma programını yine vatandaşlara ayıran Ak, Adnan Menderes Merkez Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinledi. Aktepe Polis Merkezi Amirliğini de ziyaret eden Ak, "Keçiören bugün daha güvenliyse onların sayesinde. Zaman zaman huzur operasyonları yapıyorlar bizler de kendilerine yardımcı oluyoruz" şeklinde konuştu.

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Başkan Ak, Keçiören’i adım adım geziyor
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