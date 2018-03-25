Cebeci esnafına moral veren ziyaret

Altındağ Cebeci Mahallesi Kutlugün Caddesi esnafı önceki gün Başbakan Binali Yıldırım'ın ziyaretiyle moral buldu. Esnafla sohbet ederek dertlerini dinleyen Başbakan Yıldırım, sorunların çözüleceği sözünü verdi. Başbakan Yıldırım'a ziyaretlerinde, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara Valisi Ercan Topaca ile bazı milletvekilleri de eşlik etti.

BİZLERLE YAKINDA İLGİLENDİ

SABAH Ankara'nın ziyaretle ilgili görüşlerini aldığı esnaflardan İç Cebeci Taksi Durağı Başkanı Bülent Kaya, "Başbakanım çay içelim mi diye afiş asmıştık. Kırmadı bize de uğradı sağ olsun. Bize sıkıntınız var mı diye sordu. Biz de sıkıntılarımızı anlattık. Belediyenin UKOME'den çıkarmadığı levhaları, ticari plakalarda sıkıntı olduğunu söyledik. Başbakanımızın yanında Valimiz vardı. Sayın Vali'ye iletti. Bizlerle yakından ilgilendi" diye konuştu.

TAKSİ DURAĞINA ÇAY KAZANI

Kaya şöyle devam etti: "Başbakanımız telefonlara da baktı. Arayan bir müşteri öğrenciydi. Öğrenci havaalanına gideceğini söyledi. Bize 'Ne kadar tutuyor?' diye sordu. 100 lira civarı tutuyor deyince öğrenci pazarlık yaptı. Başbakanımız '100 liradan aşağı olmaz' dedi. Öğrenci Başbakan'a 60 lira olur mu diye sordu. Başbakanımız da gülerek maliyeti zaten o kadar diye cevap verdi. Sonra, 'sen öğrenciymişsin sana olur' dedi. Telefonu kapattıktan sonra taksi esnafını unutmayın diye tembihleyen Yıldırım cebinden 100 lira çıkartıp arayan öğrencinin parasını verdi. Çok keyifliydi, ziyaretten çok mutlu olduk" diye konuştu. Başbakan ayrıca durağa çay kazanı sözü de verdi.

'SAÇ MI SAKAL MI?'

Caddedeki çay ocağı işletmecisi ve manavla da bir süre sohbet eden Başbakan Yıldırım, ardından bir berber dükkanını ziyaret etti. Berber koltuğunda oturan vatandaşa "Saç mı sakal mı?" diye soran Yıldırım, saçını kestireceğini söyleyen vatandaşı, berberden istediği makasla tıraş etti. Esnaf ziyaretini sürdüren Binali Yıldırım, bir bebeği de kucağına alarak sevdi. Yol üzerindeki bir bankta dinlenen kadınların yanına oturan Yıldırım, bir süre sohbet ederek, kadınların yaptığı el işi çantayı inceledi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Başbakan Yıldırım, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Çankaya Belediyesi'ne bağlı Çankaya Evi'ni ziyaret eden Yıldırım, buradaki kadınlarla da bir süre sohbet etti. Yıldırım, ardından girdiği dondurmacıda dondurma yedi.

LOKANTA MUTFAĞINDA PİDE YEDİ

Berber dükkânından çıkıp karnını doyurmak için bir lokantaya giren Yıldırım burada 1 saat vakit geçirdi. Kuşbaşı-kaşarlı pide yiyen Yıldırım aşçılarla yakından ilgilendi. Esnaf İbrahim Kaya, "İşler nasıl diye sordu bir sıkıntınız isteğiniz var mı? diye sordu. Biz de dile getirdik. Düzeleceğini söyledi" diye konuştu. Çıkarken esnafa kapının önünde aile fotoğrafı çektirelim diyen Yıldırım oradan ayrıldı.