Emniyetten dev uygulama

Şiddet mağduru ya da şiddete uğrama ihtimali olan kadınlar tek tuşla polise ihbarda bulunacak. Akıllı cep telefonlarına indirilerek kullanılabilen ücretsiz uygulamadan ilk günde başta Ankara'da olmak üzere ülkenin dört bir yanından yüzlerce ihbar geldi Şiddet gören kadınlar KADES aracılığıyla polise tek tuşla ulaşacak. Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla İç İşleri Bakanlığı'nın talimatıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) dün hizmete girdi. Uygulamayı indiren ve yardıma ihtiyacı olan kadın tek tuşla polise ihbarda bulunacak. Zaman kaybını önleyen ve çok hızlı işleyen uygulamada yer alan adrese yönlendirilen polis ekibi kadına kısa sürede yardım edecek.

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