Halkbank final için sahaya çıkıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında bugün İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Halkbank, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-1 kazandı. Başkent ekibi rakibini mağlup ederse finale yükselecek. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un galibiyeti halinde ise finalisti belirleyecek son müsabaka 28 Mart'ta yine Ankara'da yapılacak.

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