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final için sahaya çıkıyor

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Halkbank final için sahaya çıkıyor

Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında bugün Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. İki galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride Halkbank, ilk karşılaşmayı deplasmanda 3-1 kazandı. Başkent ekibi rakibini mağlup ederse finale yükselecek. 'un galibiyeti halinde ise finalisti belirleyecek son müsabaka 28 Mart'ta yine 'da yapılacak.

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Halkbank final için sahaya çıkıyor
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