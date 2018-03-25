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’a hazırlanıyor

kampında bulunan ve Cikalleshi idmana katılmazken, sakatlıkları süren Lawal ile Carlos, kondisyoner eşliğinde çalışma yaptı

Giriş Tarihi: 25.3.2018
Osmanlıspor Atiker Konyaspor’a hazırlanıyor

, 'in 27. haftasında 1 Nisan Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Batıkent Tesisleri'nde teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki antrenman, 1,5 saat sürdü. A kadrosunda bulunan ve Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda yer alan Sokol Cikalleshi, idmana katılmadı. Sakatlıkları süren Raheem Lawal ile Luiz Carlos ise kondisyoner eşliğinde koştu.

HAZIRLIKLAR YARIN DA SÜRECEK
?Başkent ekibi, antrenmana ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden idmanda mor-sarılı futbolcular, daha sonra top kapma organizasyonu üzerinde durdu. Yarı sahada dayanıklılığa yönelik normal kale ve minyatür kalede 3'e 3 maç yapan oyuncular, antrenmanı soğuma koşusuyla tamamladı. Osmanlıspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Osmanlıspor Atiker Konyaspor’a hazırlanıyor
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