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Beyin cerrahide ilk ‘robotik’ ameliyat ’dan

Tıp Fakültesi’nde, “Da Vinci” robotuyla uygulanan kafa tabanı tümörü ameliyatı ile dünyada bir ilke imza atıldı

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Beyin cerrahide ilk ‘robotik’ ameliyat Ankara’dan
(AÜ) Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümünde, Da Vinci robotu ile uygulanan kafa tabanı tümörü ameliyatı ile dünyada bir ilke imza atıldı. Taburcu edilen 50 yaşındaki kadın hasta, dünyada pür ile kafa tabanı tümörü ameliyatı olan dünyanın ilk ve tek vakası olarak bilim dünyasına duyuruldu.

"GURUR VERİCİ"
Dünyanın ilk robotik teknoloji ile yapılan beyin cerrahi ameliyatı, özel dizayn edilmiş İbn-i Sina Hastanesi ameliyathanesinde, uzman doktor Ümit Eroğlu tarafından gerçekleştirildi. Ameliyata, Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Çağlar, Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Çağlar Uğur ve Kulak, Burun Boğaz Anabilim Dalından Prof. Dr. Cem Meço katkı verdi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yüksek teknolojiyi birçok alanda uygulama imkânı bulduklarına işaret ederek, "Bunlardan biri de robotik cerrahidir. Robotik cerrahi ile kadın hastalıkları, üroloji ve kalp damar cerrahi gibi geniş alanlarda hastaların tedavi şansı oldukça yükseğe çıkıyor. Yaptığımız kafa tabanı tümör ameliyatının dünyada ilk olması ülkemiz ve üniversitemiz için gurur verici" dedi.
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Beyin cerrahide ilk ‘robotik’ ameliyat Ankara’dan
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