Bu otomattan süt almak çocuk oyuncağı

HAYMANA Bala Çankaya Süt Üreticileri Birliğinin hayata geçirdiği Hastalıktan Ari Çiğ Sütün Süt Otomatları Aracılığıyla Pazarlanması Projesi tüketicilerden büyük ilgi gördü. Ankara
'nın farklı noktalarına yerleştirilen çiğ süt otomatları kolay kullanımı nedeniyle tüketicilerin tercih sebebi oldu. Eryaman'da bulunan çiğ süt satış noktasında bir çocuğun otomattan süt almaya çalışmasıysa görenleri gülümsetti. Market sahibi Kaya Kavun; "Dün 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Bir süre otomatın para atma haznesine ulaşmaya çalıştı. Boyu yetmeyince marketin içine girip sandalye var mı diye sordu. Ne yapacağını merak ettiğimiz için tabure verdik. Taburenin üzerine çıkıp süt makinesinin para haznesine paraları attı. Şişesini koydu ve sütünü aldı" diye konuştu.