İşletme okudu pantomimi seçti

Başkentli pantomim sanatçısı Evren Ersan
, sokak sanatlarının sıra dışı örneklerinden olan pantomimle gerçekte kim olduğunu ortaya çıkarma şansı yakaladığını söyledi. Ersan, Celal Bayar Üniversitesi
İşletme Bölümü mezunu olduğunu ancak babasının yönlendirmesiyle tiyatroyla ilgilenmeye başladığını söyledi. Tiyatronun 1995 yılından bu yana hayatında olduğunu dile getiren Ersan, zamanla, unutulmaya yüz tutan sokak sanatlarının sıra dışı örneklerinden olan pantomime ilgi duymaya başladığını söyledi. Pantomim sanatının inceliklerini öğrendikten sonra Kızılay Meydanı'nda halka açık yerlerde gösteriler yapmaya başladığını anlatan Ersan, insanı hayal dünyasına götüren pantomim gösterilerini vatandaşların şaşkınlık ve ilgiyle izlediklerini söyledi. Ersan, "Pantomim hepimizi anlatan bir sanat" dedi.