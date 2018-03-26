Kungfu özlemini gidermek için sporcu yetiştiriyor

Çubuk'ta yaşayan Halit Erdemir
, yıllar önce bıraktığı wushu kungfu sporuna olan özlemini gidermek için gençleri şampiyonalara hazırlıyor. Gündüz Ankara
Sebze Meyve Toptancı Hali'nde mali müşavirlik yapan 38 yaşındaki antrenör Erdemir, yaklaşık 2 yıldır ilçede Halk Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde gençlere tekvando ve wushu kungfu eğitimi veriyor. Milli takıma sporcu yetiştirmek amacıyla işten çıktıktan sonra akşamları büyük bir kısmı dar gelirli 30 çocuğa eğitim veren Erdemir, çocukların kötü alışkanlıklardan uzaklaşması için de çaba harcıyor. "BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"
Erdemir, geçmişte babasının köy işlerini bahane ederek kendisini şehir dışındaki turnuvalara göndermediğini söyledi. Yaklaşık 10 yıl aradan sonra gençlik hayallerini öğrencilerinin üzerinden gerçekleştirmeye çalıştığını anlatan Erdemir, "Ben çok sevdiğim ve çok kabiliyetli olduğum halde sporu bırakmak zorunda kaldım. Yıllarca bu benim içimde hep özlem oldu. Babamın işlerinin yoğunluğu nedeniyle çok sevdiğim spora yaklaşık 10 yıl ara vermek zorunda kaldım. Ülkemi ve Çubuk'u en iyi şekilde temsil edeceğime inanıyordum. Eğitimimi tamamlayıp askerlik vazifesinden sonra çok sevdiğim ve gönül verdiğim spora kaldığım yerden devam etmeye başladım" ifadelerini kullandı. ÖNCE YEĞENİNE ÖĞRETTİ SONRA 60'TAN FAZLA GENCE Erdemir
, milli antrenör olduktan sonra ilk olarak yeğeni Fahriye Erdemir
'e wushu kungfu öğretmeye başladığını dile getirdi. Yaklaşık 2 yılda 60'ın üzerinde gence wushu kungfu öğrettiğini ifade eden Erdemir, "Bunların 30'u halen spora devam ediyor. Hepsi de Ankara ve iller arasında yapılan turnuvalarda derece yaptı. Bunlar içerisinden 4 sporcumuz milli takıma girmeye hak kazandı. Ben spor yaparken çok zorluklar yaşamıştım, aynı zorlukları gençlerimizin yaşamasını istemiyorum. Gençlerin bir kısmını kendi imkanlarımla turnuvalara götürmeye çalışıyorum. Hepsine destek olmak istiyorum ama yetişemiyorum" dedi. 'AMCAMIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYORUM'
Sporculardan 15 yaşındaki Fahriye Erdemir, amcası ve antrenörü Halit Erdemir'in yarım kalan hayallerini tamamlamak için mücadele ettiğini ve geçen hafta düzenlenen elemelerde milli takıma seçildiğini anlattı. Bugüne kadar girdiği turnuvalarda 10 altın ve 2 gümüş madalya kazandığını belirten Fahriye, "Yaklaşık 8 aylık bir sürede azimle çalışarak geçen haftada kendi kategorimde Türkiye birincisi oldum. Hedefim Türkiyemizi iyi şekilde temsil etmek ve ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmaktır. Amcamın yarım kalan hayalini gerçekleştirerek, onu kendi başarımla gururlandırmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Sporculardan Gürse Aban da spor yapmaya başladıktan sonra kendisine güven geldiğini, artık boş işlerle ilgilenmediğini bildirdi. Şampiyonalarda 6 madalya kazandığını, hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonaları olduğunu dile getiren Gürse, şunları kaydetti: "Kadınların da dövüş sanatlarıyla ilgilenebileceğini duyunca buraya geldim. Hocamız sayesinde spor benim hayatımın bir parçası oldu. Hem stres atmamı hem kendimi motive etmemi sağlıyor. Hocamız sağ olsun sabah işiyle akşam bizimle ilgileniyor. Her konuda arkamızda duruyor. Ücretsiz, maddi durum gözetmeksizin herkesle ilgileniyor. Biz tüm sporcularla burada bir aile gibi olduk."