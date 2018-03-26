Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla bu yıl kütüphanecilik alanında birçok yeni ve farklı proje hayata geçirilecek. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, özellikle okuma yazma bilmeyen yaşlıların büyük ilgi gösterdiği Okur Yazarlık Seferberliği'ne Türkiye genelindeki bin 150 halk kütüphanesi üzerinden de destek verilecek. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünce planlamaları yapılan projeye göre, seferberlik kapsamında tüm vatandaşların okuma yazma öğrenmesini sağlamak üzere halk kütüphanelerinde kurslar düzenlenecek. Bakanlık, herkesin her yerden bilgiye erişimini sağlamak amacıyla halk kütüphanelerini "mobil uygulama" üzerinden cep telefonlarına taşıyacak. GEZİCİ KÜTÜPHANELER AVM 'LERE TAŞINACAK Öte
yandan Bakanlık, Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında, gezici kütüphaneleri başkentteki AVM'lere taşıyacak. Bu hafta içerisinde çok sayıda ziyaretçisi bulunan Kızılay Meydan, Optimum, Cepa, Ankamall, Forum Ankara
, Natavega alışveriş merkezlerinde gezici kütüphane araçları ile kütüphane tanıtımı yapılacak, üyelik ve kitap ödünç verme hizmeti sunulacak. Gezici kütüphanelerde Ankara'da bulunan tüm halk kütüphanelerini ve kütüphane hizmetlerini tanıtan broşürler dağıtılacak. 2018'İN KİTAP KURTLARI SEÇİLDİ
Her yıl olduğu gibi bu yıl da kitap okumayı özendirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Kütüphane Hafta
sı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bakanlık, "Okumanın yaşı yok" dedirten en küçüğü 7, en büyüğü 64 yaşında olan başkentin 8 "kitap kurdu"nu da belirledi. Bakanlıkça ödüllendirilecek isimler arasında olan 7 yaşındaki Nar Cömert yıl içerisinde okuduğu 236 kitapla birinci sırada yer aldı. En yaşlı kitap kurdu da kütüphaneden aldığı 200 kitabı okuyan 64 yaşındaki Nuri Şahin
oldu. Bakanlık, Uşak
, Ardahan, Mardin ve İzmir'den 4 sıra dışı okurun da hikâyesini belgeselle ölümsüzleştirdi.