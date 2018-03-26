Ortaç: Baba olsam masada oynarım

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ğlence merkezi Winner İncek'te hafta sonu Serdar Ortaç sahneye çıktı. 2 saat boyunca Ankaralıları müziğe doyuran Serdar Ortaç, şarkıları, esprileri ve dansçılarıyla Başkentlilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Sahne programı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç eşi Chloe Ortaç
'ın anlamsız kıskançlıkları olmadığını söyledi. Ortaç, eşinden bahsederken "Yaşlandım, ama beni Chloe gençleştiriyor; onunla kendimi yaşlı hissetmiyorum" diye konuştu. Tarkan'ın baba olacağını hatırlatan basın mensuplarının, "Tarkan'ı tebrik ettiniz mi" sorusuna ise "Telefonlaşmadık, sizin aracılığınızla kutladım Tarkan'ı. Video çektiğini söylediler, ne kadar güzel Tarkan'ın video ile baba olacağını duyurması, bana olsa masaya çıkar oynarım. Ben de İnstagram videosu ile duyuracağım inşallah baba olacağımı" dedi.