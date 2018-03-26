Özel çocukları hayatın dışında tutmayalım

Down sendromlu
çocuklar, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte boyama kitapları ile eğlendi, palyaçolar ile halay çekip, aileleriyle de gönüllerince vakit geçirdi. Kuğulu Park'ta farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe down sendromlu çocuklar, öğretmenler ve aileleri katıldı. Çocuk Gelişimi Uzmanı Nilgün Pekçağlayan, down sendromlu çocuğu olan aileleri bir araya getirerek, çocukların ve ailelerin kaynaşmasını sağlamak istediklerini söyledi. Pekçağlayan, down sendromlu çocukları hayatın dışında tutarak onlara çok büyük zarar verildiğini ifade etti.