Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Özel çocukları hayatın dışında tutmayalım

Özel çocukları hayatın dışında tutmayalım

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Özel çocukları hayatın dışında tutmayalım
çocuklar, "21 Mart Dünya Down Sendromu Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlikte boyama kitapları ile eğlendi, palyaçolar ile halay çekip, aileleriyle de gönüllerince vakit geçirdi. Kuğulu Park'ta farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinliğe down sendromlu çocuklar, öğretmenler ve aileleri katıldı. Çocuk Gelişimi Uzmanı Nilgün Pekçağlayan, down sendromlu çocuğu olan aileleri bir araya getirerek, çocukların ve ailelerin kaynaşmasını sağlamak istediklerini söyledi. Pekçağlayan, down sendromlu çocukları hayatın dışında tutarak onlara çok büyük zarar verildiğini ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Özel çocukları hayatın dışında tutmayalım
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN