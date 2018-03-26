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Şehit aileleri ve gaziler Afrin’deydi

FATMA GÖKSU Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Şehit aileleri ve gaziler Afrin’deydi
Afrin'de başarıyla tamamlanan Zeytin Dalı Harekâtı'na tüm Türkiye'den çığ gibi destek yağdı. Harekattan geriye kalan güzel anılardan birine de Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EMŞAD) imza attı. 50 kişilik grup halinde Afrin'e desteğe giden vatanseverler Hatay Özel Harekât Şube Müdürlüğü gazi ve şehit köşelerinin açılışını yaptılar, askerlerimizi sıcak tutsun diye polar hediye ettiler. EMŞAD Onursal Başkanı Yaşar Alkaya ile beraberindeki heyet daha sonra Afrin harekâtını yöneten 2. komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'i ziyaret etti.

"ASKE RİMİ ZLE DERTLEŞTİK"
Kahraman komutan Korgeneral İsmail Metin Temel ile yaptığı görüşmeyi SABAH 'ya anlatan EMŞAD Onursal Başkanı Alkaya, "Ziyaret sırasında Türk askerinin moral motivasyonun gayet iyi olduğu ve Afrin'i alacaklarını söylemişti ve nitekim aldılar da. Cilvegözü sınır kapısında askerlerimizle dertleştik. Ankara'ya dönüşte gözümüz arkada kalmadı" diye konuştu.
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Şehit aileleri ve gaziler Afrin’deydi
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