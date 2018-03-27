‘Bitirin’ talimatı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, ANKAPARK'ın biran önce bitirilerek, hazır hale getirilmesi talimatını verdi. Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisi üzerinde yapımı süren ve toplamda 1 milyon 200 bin metrekarelik alanı kapsayan ANKAPARK'ı gezerek, çalışmalara ilişkin bilgi alan Başkan Tuna, parkın işletmeye hazır hale getirilmesini istedi. Dünyanın en büyük temaparkı olma özelliğine sahip ANKAPARK'ı yanında yetkililerle birlikte karış karış gezerek, her oyun çadırının ve oyuncağın hangi aşamada olduğu ve ne zaman tamamlanacağı konusunda ayrıntılı bilgiler alan Başkan Mustafa Tuna, kalan işlerin de biran önce bitirilmesi talimatını verdi.

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