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Büyükşehir’den tüketici rehberi

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Büyükşehir’den tüketici rehberi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, başkentte yaşayan vatandaşlara bilinçli tüketim yollarını anlatan tüketici hakları rehberi hazırladı. Alışverişlerde saygı kültürünü yaygınlaştırarak, güncel tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin sıkça sorulan sorular ve yanıtlarına yer verilen kitapçıkta, güncel tüketici hakları tek tek anlatılıyor. Şehrin kalabalık noktalarında dağıtılacak olan 3 katmanlı "Tüketici Haklarımı Öğreniyorum" broşürü ve kartelâlarla, tüketiciler bilinçlendiriliyor. Zabıta Daire Başkanlığı, ülkelerindeki savaştan kaçarak 'ye sığınan mültecileri de düşünerek, onların anlayabileceği dilde, Arapça broşür bastırdı. Görme engelli vatandaşların tüketici olarak haklarını öğrenmeleri ve bu hakları kullanmalarını sağlamak amacıyla "Braille Alfabesi" ile basılan bir kitapçık ve sesli anlatımların yer aldığı CD seti hazırlandı. Büyükşehir Belediyesi, çocukları da unutmadı ve tüketici haklarına yönelik bilgileri eğlenceli hale getirdi. Tüketici Hakları Karikatür Yarışması'nda dereceye giren karikatürlerden hazırlanan boyama kitapları ve yapbozlarda, çocukların tüketici haklarını eğlenerek öğrenmeleri, merak uyandıran konularda araştırma yapmalarını kolaylaştıracak anlatımlar kullanıldı.

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Büyükşehir’den tüketici rehberi
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