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Çocuk parklarına kamera talebi

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Çocuk parklarına kamera talebi

SON dönemlerde yaşanan çocuk istismarı olayları karşısında, Kırıkkaleli vatandaşlar çocuk güvenliği ve toplum huzuru için çocuk parklarında kamera olmasının yerinde bir adım olacağını belirtti. Torunlarını parkta oynaması için getiren Şengül Güngör, " sürekli parka getiriyoruz oynasınlar diye, yeri geliyor gözümüzü ayırdığımız zamanlar oluyor. Bunun için de parklarımızda güvenlik kamerasının olması bizler için daha güvenli olacak, ufak bir şey de sürekli gözetliyor olacağız. Çocuklarımız için çocuk parklarında güvenlik kamerası istiyoruz" dedi. Ayşegül Kılıççı ise, "Güvenliğimiz için her yerde güvenlik kamerası olmalı. Çocuklarımızın güvenliği için çocuk parklarına güvenlik kamerası istiyoruz" dedi.

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Çocuk parklarına kamera talebi
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