Halk finalde

Başkentteki karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, teknik molaya 12-10 önde girdi. Konuk ekip, molanın ardından servis hataları yapan Halkbank karşısında farkı 4 sayıya (13-17) çıkardı. Halkbank, üst üste 3 sayı alarak farkı bire indirse de rakibine 4-0'lık seriyle (16-21) cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ilk seti 25-20 önde bitirdi. Karşılıklı servis hatalarının yaşandığı ikinci setin teknik molası İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 12-11 üstünlüğüyle geçildi. Hernandez'in kenarlardan etkili smaçlarıyla üstünlüğü ele alan Halkbank, 6-1'lik seri yakaladı: 17-13. Halkbank, ikinci seti 25-20 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

RAKİP ARKAS

Halkbank, üçüncü sette 6-3 geriye düşmesine rağmen bir seriye (6-0) daha imza atarak skoru 9-6 yaptı. Savunmada kısa süre problem yaşayan ve teknik molayı 12-11 geride tamamlayan başkent temsilcisi, Hernandez'in devreye girmesiyle kontrolü yeniden ele geçirdi. Son bölümü çekişmeli geçen seti Halkbank, 25-23 aldı: 2-1. Dördüncü sette teknik molayı 12-10 geride geçen Halkbank, bloklardaki etkinliğini artırdı ve 17-14'lük üstünlüğe ulaştı. Başkent temsilcisi, Faik Samed Güneş'in öne çıktığı seti 25-19 kazandı. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Halkbank, adını finale yazdırdı. İstanbul'da yapılan ilk karşılaşmayı da 3-1 kazanan Halkbank, seride 2-0 öne geçerek finalde Arkas Spor'un rakibi oldu.

ZİRAAT AFYON'U YENDİ

Voleybol Efeler Ligi Play-Off 5-8'incilik turu ikinci maçında Ziraat Bankası ise, sahasında Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi. Afyonkarahisar'daki ilk maçta da rakibini 3-0 mağlup eden Ziraat Bankası, seride durumu 2-0 yaptı ve 5'incilik maçı oynamaya hak kazandı.