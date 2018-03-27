Mamaklı STK’lar Afrin için buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Afrin'de yaşayan halkın normal yaşama dönmesi için destek günden güne çığ gibi büyüyor. Mamak'ta bulunan 14 sivil toplum kuruluşunun gençlik temsilcileri 24 Mart'ta başlattıkları "Afrin el bekliyor, uzatacak mısın?" kampanyası kapsamında Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Heyet, Mamak Belediyesi'nin de kampanyaya lojistik destek sağlayacak olmasından dolayı Akgül'e teşekkür etti. Kampanya kapsamında Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi üzerinde konuşlandırılacak yardım TIR'ı 11.00-20.00 saatleri arasında hayırseverlerin yardımlarını toplayacak. Kampanya 1 Nisan tarihine kadar devam edecek.

ULUSAL bir MÜCADELE Zeytin Dalı Harekâtı'nın ulusal bir mücadele olduğunu ve milletçe desteklendiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, harekat kapsamında Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını şu ana kadar sergilediği duruş ile gösterdiğini söyledi. Akgül, "Sivillerin evlerine dönmesinin sağlanması bölge halkı için umut verici oldu. Bizlerde Mehmetçiklerimiz tarafından temizlenerek sivil halkın tekrar yerleştirildiği köylere STK'larımızın başlattığı kampanya ile destek oluyoruz" diye konuştu.