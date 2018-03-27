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Mamaklı ’lar Afrin için buluştu

’nin lojistik destek vereceği kampanya ile Afrin halkı için 1 ’a kadar Yeşilbayır’da insani yardım malzemeleri toplanacak

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Mamaklı STK’lar Afrin için buluştu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Afrin'de yaşayan halkın normal yaşama dönmesi için destek günden güne çığ gibi büyüyor. Mamak'ta bulunan 14 sivil toplum kuruluşunun gençlik temsilcileri 24 Mart'ta başlattıkları "Afrin el bekliyor, uzatacak mısın?" kampanyası kapsamında Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül'ü makamında ziyaret etti. Heyet, 'nin de kampanyaya lojistik destek sağlayacak olmasından dolayı Akgül'e teşekkür etti. Kampanya kapsamında Yeşilbayır Mahallesi Sağduyu Caddesi üzerinde konuşlandırılacak yardım TIR'ı 11.00-20.00 saatleri arasında hayırseverlerin yardımlarını toplayacak. Kampanya 1 tarihine kadar devam edecek.

ULUSAL bir MÜCADELE Zeytin Dalı Harekâtı'nın ulusal bir mücadele olduğunu ve milletçe desteklendiğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, harekat kapsamında 'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını şu ana kadar sergilediği duruş ile gösterdiğini söyledi. Akgül, "Sivillerin evlerine dönmesinin sağlanması bölge halkı için umut verici oldu. Bizlerde Mehmetçiklerimiz tarafından temizlenerek sivil halkın tekrar yerleştirildiği köylere 'larımızın başlattığı kampanya ile destek oluyoruz" diye konuştu.

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Mamaklı STK’lar Afrin için buluştu
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