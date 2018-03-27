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Oto yıkamacıların çamur mesaisi

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Oto yıkamacıların çamur mesaisi

ve 'de toz taşınımı sonucu etkili olan çamurlu yağmur, Kırıkkaleli oto yıkamacılarda uzun kuyruklar oluşturdu. çöllerinden mevsim rüzgârlarıyla taşınan toz bulutları, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in bazı bölgelerindeki yağışlarda kendini çamur olarak gösterdi. Yağan çamur, en çok araç sahiplerini mağdur etti. Her yağmur sonrası otomobillerini çamur deryasına girip çıkmış gibi bulan vatandaşlar, oto yıkamacıları doldurdu. Yaşanan sıkıntı ile ilgili oto yıkama firması yöneticisi , "Son bir haftadır bize gelen araçlar, yoğun şekilde çamurla kaplı halde geliyor. Müşteri çamurlu şekilde yağan yağmur sonrası aracının görüntüsünden rahatsız oluyor. İnanın gün aşırı bize otomobilini yıkatmaya getiren müşterilerimiz var. Dün yıkadığımız araçlar, bugün geldiğinde sanki yıkanmamış gibi, bir haftadır, on gündür yıkanmıyormuş gibi gelen müşterilerimiz var. Şu an üç aracımız yıkanıyor, 9 araç ise sırada beklemekte" dedi.

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Oto yıkamacıların çamur mesaisi
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