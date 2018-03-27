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Pursaklar’da bakımı kursu

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Pursaklar’da cilt bakımı kursu

Pursaklar Belediyesi Hüma Sultan Hanım Evi'nde düzenlenen bakımı ve kuaförlük kursuna kadınlara uygulamalı olarak cilt bakımı yapıldı. Güzellik uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programda kadınlara, sağlıklı cilt bakımı konusunda bilgiler verilerek uygulama yapıldı. Cildi korumanın yolları, herhangi bir olumsuzluk karşısında alınması gereken önlemler ve atılması gereken adımlar konusunda kadınlar bilgilendirildi. Saç ve cilt konusunda kadınların karşılaşacakları problemleri ve izlemeleri gereken yolları anlatan güzellik uzmanları "Cilt ve saç konusunda karşılaşılan problemlerde ilk başvuracağımız yer doktorlar olmalı" dedi.

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Pursaklar’da cilt bakımı kursu
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