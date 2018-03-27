Tek hedef kupa

Ziraat Bankası Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez yükseldiği CEV Kupası finalinde başarılı olarak kupayı müzesine götürmek istiyor. CEV Kupası finali ilk maçında 3 Nisan Salı günü Rusya'nın Belgorod kentinde Belogorie ile karşılaşacak başkent kulübünün başkanı Bülent Selçuk ile Makedon başantrenör Josko Milenkoski, kırmızı-beyazlı takımın tarihinde ilk kez yükseldiği finale ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oyuncular ve teknik ekibi kupada gösterdikleri başarıdan dolayı kutlayan Selçuk, "Güçlü takımları eleyerek Avrupa'da bu aşamaya geldik. Romanya, Almanya, Belçika ve İtalya'nın önemli takımlarını Ziraat Bankası'na yakışır bir şekilde mücadele ederek geçtik ve adımızı finale yazdırdık" dedi. İtalya'dan Calzedonia takımını yarı finalde kupa dışında bırakarak önemli bir başarı elde ettiklerini dile getiren Selçuk, "Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

JOSKO: ÖNEMLİ BİR BAŞARI

?Kırmızı-beyazlı takımın başantrenörü Josko Milenkoski de amaçlarına ulaşmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Milenkoski, başkent ekibiyle Avrupa'da sezon başında belirledikleri hedefe ulaşmalarına 2 maç kaldığına dikkati çekerek, "Önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Kulübümüze, kalitemize yakışır bir şekilde oynayıp kupaya ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.