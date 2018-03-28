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gençler zirvede

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Altındağlı gençler zirvede

'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Altındağ rüzgârı esti. 55 kulüpten 230 sporcunun katıldığı turnuvaya Altındağ'ın sessiz şampiyonları damga vurdu. Turnuvaya 17 sporcuyla katılan Altındağ Belediyesi İşitme Engelliler Güreş Takımı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. güreşçiler, daha önce takım halinde kazandıkları yıldız ve genç kategorilerindeki şampiyonluklardan sonra bu sefer de yine takım halinde büyüklerde birinci oldu. Turnuva öncesindeki talihsizlik sessiz şampiyonları, yıldıramadı. Takımın en önemli güreşçilerinden biri olan Celal Koçak'ın şampiyona öncesi kolunun kırılmasına rağmen özveriyle mücadele eden işitme engelli sporcular, Altındağ'ın gururu oldu. Bu başarı sonrasında 8 Altındağlı güreşçi, 'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası için Kampı'na davet edildi.

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Altındağlı gençler zirvede
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