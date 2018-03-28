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’ rekora doymuyor

Giriş Tarihi: 28.3.2018
‘Dişi Herkül’ rekora doymuyor

Kahramankazan Belediyespor'un, milli haltercisi , rekorlarına devam ediyor. 90 kiloda yarışan "" lakaplı Boynueğri, koparmada 91 kilo, silkmede 109 kilo toplamda da ise 200 kilo ile üç dalda kendisine ait rekorunu yenileyerek, şampiyon oldu. Kahramankazan'ın gururu milli halterci Tuğçe Boynueğri, 2017'de 'da düzenlenen Büyükler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atmış, silkme. koparmada toplam 192 kiloluk kaldırışlarla Türkiye rekoru kırmıştı.

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‘Dişi Herkül’ rekora doymuyor
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