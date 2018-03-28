Gideceğiz tarlamızı ekeceğiz

Yozgatlılar ve Sivaslılar'ın dört gözle beklediği YHT'de ilk ray serimi bakanların katılımıyla Yerköy'de gerçekleştirildi. Proje ile Ankara -Sivas arası 2 saat, Ankara -Yozgat arasını ise 1 saate düşücek. 'Eskiden Ankara'ya gelmek zulümdü' diyen Yozgatlı Dernekler Federasyon Başkanı Ahmet Koç, "Kışları kaza riski çok diye gidemeyen bile vardı. Yeni hat ile Yozgat merkezi de canlanacak. YHT ekonomiye, turizme ve eğitime can verecek... Heyecanla açılış gününü bekliyoruz. Akşam 5 çayına akrabalarımıza rahatlıkla gideceğiz. Tarlalarımızı kendimiz ekeceğiz, tarımsal üretim artacak, dışarıya göç verme duracak" diye konuştu.

METRO KULLANIR GİBİ

YHT'nin Yozgat ekonomisinin can suyu olacağını söyleyen Başkan Koç, "Başkentte 680 bine yakın Yozgatlı var, dünyanın bir ucunda da Yozgatlı var. Yurt dışına en çok gurbetçi gönderen, göç veren illerin başında Yozgat yer alıyor. YHT ile öğrencilerimiz sabah evinden çıkıp Ankara ve Kırıkkale'deki okuluna gidecek, akşam da trene binip evine gelecek. Ankara'da yaşayan öğretim görevlileri üniversitede ders vermeye 1 saatte gelecek. Tıpkı Ankara içinde metro kullanır gibi güvenli şekilde Yozgat'a gidip gelebilirler. Bu bizim için çok büyük avantaj" dedi. 'Çok eskiden Ankara - Yozgat 1 saat olacak deseler hayatta inanmazdık' diyen Koç, "Yozgat'ın en ucundan Ankara'ya biz 8 saatte gidiyorduk, şimdi Yozgat'tan İstanbul'a 4,5 saatte gidilecek. Projenin bedeli yaklaşık 9 milyar lira. Emeği geçen devlet büyüklerinden Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

ŞEHİR MERKEZİ DIŞLANIYORDU

Yozgatlı Dernekler Federasyon Genel Sekreteri İbrahim Efe ise, "Yozgat'ın ulaşım açısından merkezi önemi var. Yozgat, Doğu ile Batı arasında nefes alma durağı, geçiş noktası... Eski düzen tren sistemi Ankara'dan Kırıkkale'ye oradan Yerköy'e ve Kayseri üzerinden Sivas'a gidiyordu. Tren Yozgat merkeze uğramıyordu. Adeta şehrin merkezi dışlanmış gibiydi" görüşünü belirtti.