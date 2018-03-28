Normal doğum bebek için faydalı

Koru Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yard. Doç Dr Mehmet Fırat Mutlu, "Yıllar boyunca doğumun normal yolu standart doğum şekli olmuştur. Ancak zamanla teknoloji, cerrahi teknik ve anestezi tekniğindeki gelişmeler sonrası sezaryen doğumu kolay ve kabul edilebilir, neredeyse her doğum için önerilebilir hale gelmiştir. Buna rağmen yapılan araştırmalardan elde edilen sonuçlar normal doğumun bebekler açısından daha avantajlı olduğunu göstermektedir. Normal doğum sırasında bebeğin doğum kanalından geçerken maruz kaldığı basınçtan dolayı akciğerlerdeki amniyon sıvısının atılması ve doğum sırasında ortaya çıkan hormonal değişikliklerin bebek akciğerine olan etkileri yeni doğan bebeklerde solunum sıkıntısı gelişme riskini azaltmaktadır" ifadelerini kullandı.

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