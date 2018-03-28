Sadri Alışık ödülleri sahiplerini buldu

Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) tarafından düzenlenen "Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri" sahiplerini buldu. Ödül töreni her yıl olduğu gibi bu yıl da Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Ankara'da sahnelenen ve Anadolu'dan Ankara'ya gelerek perde açan tiyatro topluluklarında emek veren sanatçıları yüreklendirmeyi amaçlayan, Altan Alkan'ın sunuculuğunu yaptığı gecede farklı kategorilerde toplam 12 ödül dağıtıldı. Gecenin ev sahipliğini yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız' sözünü unutmamak gerekir" dedi. Usta oyuncunun oğlu Kerem Alışık da Çolpan İlhan Sanata Değer Katan Kadınlar Ödülü'nü Yazar Ayla Kutlu'ya takdim eti. Yılın en başarılı kadın ve erkek oyuncuları ile yardımcı oyuncuların ödüllendirildiği gecede, komedi ve müzikal dalında da en iyilere ödülleri verildi.

ÖDÜL ALANLAR

Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Mehtap Öztepe, En Başarılı Erkek Oyuncusu da Olcay Akın Kavuzlu olurken; Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Cengiz Uzun, Kadın Oyuncu ise Özden Gököz oldu. Komedi, Müzikli Oyun ya da Müzikal Dalında En İyi Kadın Oyuncu Miraç Eronat seçilirken; aynı kategoride En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ise Serdar Kayaokay layık görüldü. Aynı dalda Yardımcı Rolde En Başarılı Erkek Oyuncu Cevat Duman, Kadın Oyuncu ise Demet Bölükbaşı oldu. Gecede "Seçici Kurul Özel Ödülü" ise "MontyPythonandtheHolyGrail" Müzikal oyunuyla ODTÜ Müzikal Topluluğu oyuncularına verildi.Seçici Kurul Genç Yetenek Özel Ödülünün sahibi ise "Muhteşem Diva" oyunundaki rolüyle Özgür Deniz Kaya oldu.